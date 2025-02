Ataque mortal com faca em França. Iniciada investigação de terrorismo

Os magistrados do Ministério Público que investigam terrorismo foram chamados a Moullouse para investigar um ataque com faca que provocou pelo menos uma vítima mortal e ferimentos graves em dois polícias. De acordo com as autoridades de Mulhouse, citadas pela Agência France Presse, a vítima mortal é um português de 69 anos. O presidente francês já lamentou o que chamou de "ataque terrorista".