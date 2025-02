Ataque na Florida. Homem disparou contra israelitas a pensar que eram palestinianos

Mordechai Brafman enfrenta duas acusações de tentativa de homicídio após o tiroteio em Miami Beach na noite de sábado, de acordo com o Departamento Penitenciário do Condado de Miami-Dade.



Segundo um relatório policial partilhado pela Polícia de Miami Beach, Brafman disse que, enquanto conduzia o seu camião em Miami Beach, viu duas pessoas que pensava serem palestinianas e disparou. Segundo a polícia, Brafman terá disparado 17 vezes.



Ambas as vítimas, identificadas pelos meios de comunicação locais como pai e filho judeus que estavam de visita a Miami, sobreviveram. Um foi baleado no ombro e o outro ficou ferido no antebraço.



Em entrevista ao jornal local WPLG Local 10, uma das vítimas, identificada como Ari Revay, disse que o atirador disparou contra ele e o seu pai a partir de um camião que passava por eles. “Ele começou a disparar aleatoriamente”, disse Revay. “Ele baixou o vidro da janela e simplesmente disparou”, descreveu. Segundo um relatório policial partilhado pela Polícia de Miami Beach, Brafman disse que, enquanto conduzia o seu camião em Miami Beach, viu duas pessoas que pensava serem palestinianas e disparou.Um foi baleado no ombro e o outro ficou ferido no antebraço.Em entrevista ao jornal local, uma das vítimas, identificada como Ari Revay, disse que o atirador disparou contra ele e o seu pai a partir de um camião que passava por eles. Grupos de defesa dos Direitos Humanos têm alertado para um aumento dos crimes de ódio antimuçulmano, antipalestiniano e antissemita nos Estados Unidos desde o início da guerra de Israel, aliado dos EUA, em Gaza.



A 14 de outubro de 2023, uma criança palestiniana de seis anos foi morta depois de o senhorio da sua família a ter esfaqueado 26 vezes, nos subúrbios de Chicago.



Outros incidentes recentes nos EUA incluem a tentativa de afogamento de uma menina palestiniano-americana de três anos no Texas; o esfaqueamento de um homem palestiniano-americano no Texas; o espancamento de um homem muçulmano em Nova Iorque; um violento ataque de uma multidão contra manifestantes pró-palestinianos na Califórnia e o assassinato a tiro de três estudantes palestiniano-americanos no Vermont.



“Este é apenas o exemplo mais recente do ódio direcionado à comunidade palestino-americana neste país e aos palestinos na sua terra natal”, disse Nihad Awad, diretor executivo nacional do Conselho de Relações Americano-Islâmicas, numa declaração na segunda-feira.



“Os políticos no nosso país devem parar de promover o ódio contra os palestinianos que levou ao genocídio em Gaza e aos crimes de ódio na América”, apelou.



A 14 de outubro de 2023, uma criança palestiniana de seis anos foi morta depois de o senhorio da sua família a ter esfaqueado 26 vezes, nos subúrbios de Chicago.Outros incidentes recentes nos EUA incluem a tentativa de afogamento de uma menina palestiniano-americana de três anos no Texas; o esfaqueamento de um homem palestiniano-americano no Texas; o espancamento de um homem muçulmano em Nova Iorque; um violento ataque de uma multidão contra manifestantes pró-palestinianos na Califórnia e o assassinato a tiro de três estudantes palestiniano-americanos no Vermont., disse Nihad Awad, diretor executivo nacional do Conselho de Relações Americano-Islâmicas, numa declaração na segunda-feira.“Os políticos no nosso país devem parar de promover o ódio contra os palestinianos que levou ao genocídio em Gaza e aos crimes de ódio na América”, apelou. c/ agências