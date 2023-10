Ataque no norte de França. Professor morre esfaqueado em escola de Arras

O presumível agressor foi detido pela polícia, confirmou na rede social X, ex-Twitter, o ministro francês do Interior, Gérald Darmanin. O autor do crime é de origem tchechena e já estava referenciado pelas autoridades.





Une opération de police a eu lieu au lycée Gambetta à Arras. L’auteur des faits a été interpellé par la police. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 13, 2023



A Procuradoria Antiterrorismo de França assumiu a investigação das acusações de "homicídio ligado a uma ação terrorista", "tentativa de homicídio ligada a uma ação terrorista" e "conspiração terrorista para preparar crimes contra a pessoa", segundo informação avançado pelo canal francês Segundo fontes policiais, nenhum estudante ficou ferido, sendo uma das vítimas um segurança que terá sido esfaqueado várias vezes e a outra um professor.de "homicídio ligado a uma ação terrorista", "tentativa de homicídio ligada a uma ação terrorista" e "conspiração terrorista para preparar crimes contra a pessoa", segundo informação avançado pelo canal francês BFMTV





Segundo fonte da polícia francesa, até ao momento nada aponta para uma ligação entre o ataque e a atual situação em Israel.





O presidente francês Emmanuel Macron, o ministro do Interior, Gérald Darmanin, e o ministro da Educação, Gabriel Attal, visitarão o local, segundo o Palácio do Eliseu. Em solidariedade com as vítimas do ataque, a Assembleia Nacional suspendeu os seus trabalhos.



Reações políticas de condenação e apoio às vítimas

Várias figuras da política nacional francesa, dos vários quadrantes, utilizaram as redes sociais para enviar mensagens de apoio às vítimas e para condenar o ataque desta sexta-feira.





“Mais uma vez, um símbolo da República, num estabelecimento da República, foi atingido por um ato de terrorismo”, reagiu François Hollande, na sua conta da rede social X.





Une fois encore, c’est un symbole de la République, dans un établissement de la République, qui est frappé par un acte terroriste. J’adresse toutes mes pensées aux victimes, à leurs proches, au corps enseignant et au personnel éducatif qui vivent l’indicible. Restons unis, ne… — François Hollande (@fhollande) October 13, 2023

O antigo presidente francês acrescentou: “Os meus pensamentos vão para as vítimas, para as suas famílias e para o pessoal docente e educativo que está a viver o indescritível”. O antigo presidente francês acrescentou:



François Hollande afirmou que era é importante ficar “unidos” e “não ceder ao fanatismo”.



Também o líder da esquerda França Insubmissa, Jean-Luc Mélenchon, denunciou um "ataque assassino contra os professores", "três anos após o desprezível assassínio terrorista de Samuel Paty".





Trois ans après l'ignoble assassinat terroriste de Samuel Paty, de nouveau une attaque meurtrière contre des professeurs. Effroi et dégoût face à l'attaque au couteau et l’assassinat d'un enseignant à Arras. Condoléances émues aux proches de la victime défunte. Compassion totale… — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 13, 2023

Mélenchon expressou o seu "choque e repulsa" e enviou as suas "condolências emocionais aos familiares da vítima falecida".

Mélenchon expressou o seue enviou as suas "condolências emocionais aos familiares da vítima falecida".





La France apprend avec effroi la mort d'un enseignant d'Arras, égorgé au cri de "Allah akbar", 3 ans après Samuel Paty.



J'adresse mes condoléances à sa famille, au personnel enseignant meurtri.



Tout doit être mis en œuvre pour éradiquer l’islamisme, ses soldats et ses relais. — Jordan Bardella (@J_Bardella) October 13, 2023

O líder do partido da extrema-direita francês Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, apresentou as condolências à família do professor que foi morto e às restantes vítimas e afimou que “tudo deve ser feito para erradicar o islamismo, os seus soldados e os seus representantes”. O líder do partido da extrema-direita francês Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, apresentou as condolências à família do professor que foi morto e às restantes vítimas e afimou que





O ataque desta sexta-feira ocorre quase três após o assassinato do professor francês Samuel Paty, assassinado a 16 de outubro de 2020 junto à escola secundária de Conflans-Sainte-Honorine, perto de Paris, depois de ter mostrado aos seus alunos caricaturas do Maomé durante as suas aulas sobre liberdade de expressão.







c/ agências