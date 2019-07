Ataque numa estação de metro em Hong Kong faz 36 feridos

O ferido grave é um deputado do Partido Democrático.



Estava com um grupo de pessoas que regressavam das manifestações, quando foram atacadas por dezenas de homens armados com paus, vestidos de t-shirt branca, e a maioria com o rosto tapado.



Não há registo de qualquer detenção.



Os manifestantes acusam as autoridades de terem demorado mais de uma hora a prestar socorro e a resolver a situação.



Também nas ruas houve violência.



A polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar milhares de pessoas que se manifestavam a favor de reformas democráticas e contra a lei da extradição.



Foi o sétimo fim de semana consecutivo de protestos em Hong Kong.