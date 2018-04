Partilhar o artigo Ataque químico foi encenado com ajuda de país "russófobo", denunciou MNE russo Imprimir o artigo Ataque químico foi encenado com ajuda de país "russófobo", denunciou MNE russo Enviar por email o artigo Ataque químico foi encenado com ajuda de país "russófobo", denunciou MNE russo Aumentar a fonte do artigo Ataque químico foi encenado com ajuda de país "russófobo", denunciou MNE russo Diminuir a fonte do artigo Ataque químico foi encenado com ajuda de país "russófobo", denunciou MNE russo Ouvir o artigo Ataque químico foi encenado com ajuda de país "russófobo", denunciou MNE russo

Tópicos:

Bashar, Síria,