Ataque russo a armazém na região de Kiev faz 37 mortos

Since last evening, efforts have been underway in the village of Myla near Kyiv to deal with the aftermath of a Russian drone strike. On-site coordination centers have been set up to assist people. All necessary services are deployed. State Emergency Service units are on the… pic.twitter.com/mQU2DHZYU7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 29, 2026

O primeiro-ministro Sergei Koretsky lamentou que as lições não tenham sido aprendidas após o ataque mortal ocorrido em julho contra um depósito de munições na cidade de Vyshneve, perto de Kiev.



"Repetir os mesmos erros vezes sem conta, no quinto ano desta invasão em grande escala, constitui negligência criminosa", declarou Koretsky, também no Telegram, acrescentando que "todos os responsáveis, sem exceção, devem ser severamente punidos para que tais situações nunca se repitam".







O ataque ocorreu após dois dias de frequentes ataques com drones contra Kiev e a região circundante, danificando vários armazéns e habitações.

c/agências

Outras 42 pessoas ficaram também feridas e mais de 380 foram retiradas da zona atingida pelo ataque, no distrito de Bucha, anunciou Tymur Tkachenko, governador da região de Kiev, no Telegram.A Procuradoria-Geral da Ucrânia já anunciou a abertura de um inquérito por eventual "negligência" nas condições de armazenamento do armazém."Aqueles que permitiram que isto acontecesse devem ser responsabilizados pelas suas decisões", escreveu Zelensky, acrescentando que já foram instaurados processos criminais por negligência oficial.“Kiev está sob ataque praticamente ininterrupto de drones. A Ucrânia não pode ser deixada sozinha na procura de soluções para se defender contra tais ataques, e agradeço a todos os que estão a ajudar com pacotes de apoio adicionais e medidas de sanções contra a Rússia”, escreveu Zelensky.