Mundo
Guerra na Ucrânia
Ataque russo a armazém na região de Kiev faz 37 mortos
Pelo menos 37 pessoas morreram depois de um drone russo ter atingido um armazém perto de Kiev na madrugada deste sábado, provocando um incêndio de grandes proporções e várias explosões.
Outras 42 pessoas ficaram também feridas e mais de 380 foram retiradas da zona atingida pelo ataque, no distrito de Bucha, anunciou Tymur Tkachenko, governador da região de Kiev, no Telegram.
O armazém situa-se numa zona residencial e continha armas e munições. A Procuradoria-Geral da Ucrânia já anunciou a abertura de um inquérito por eventual "negligência" nas condições de armazenamento do armazém.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reiterou, numa mensagem no X, a proibição de armazenar munições "perto de casas ou outras áreas residenciais" e garantiu que serão retiradas “as conclusões apropriadas”.
"Aqueles que permitiram que isto acontecesse devem ser responsabilizados pelas suas decisões", escreveu Zelensky, acrescentando que já foram instaurados processos criminais por negligência oficial.
Segundo Zelensky, foram registados outros ataques durante a noite em várias cidades ucranianas. No total, foram intercetados mais de 260 drones
“Kiev está sob ataque praticamente ininterrupto de drones. A Ucrânia não pode ser deixada sozinha na procura de soluções para se defender contra tais ataques, e agradeço a todos os que estão a ajudar com pacotes de apoio adicionais e medidas de sanções contra a Rússia”, escreveu Zelensky.
c/agências
O armazém situa-se numa zona residencial e continha armas e munições. A Procuradoria-Geral da Ucrânia já anunciou a abertura de um inquérito por eventual "negligência" nas condições de armazenamento do armazém.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reiterou, numa mensagem no X, a proibição de armazenar munições "perto de casas ou outras áreas residenciais" e garantiu que serão retiradas “as conclusões apropriadas”.
"Aqueles que permitiram que isto acontecesse devem ser responsabilizados pelas suas decisões", escreveu Zelensky, acrescentando que já foram instaurados processos criminais por negligência oficial.
Since last evening, efforts have been underway in the village of Myla near Kyiv to deal with the aftermath of a Russian drone strike. On-site coordination centers have been set up to assist people. All necessary services are deployed. State Emergency Service units are on the… pic.twitter.com/mQU2DHZYU7— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 29, 2026
O primeiro-ministro Sergei Koretsky lamentou que as lições não tenham sido aprendidas após o ataque mortal ocorrido em julho contra um depósito de munições na cidade de Vyshneve, perto de Kiev.
"Repetir os mesmos erros vezes sem conta, no quinto ano desta invasão em grande escala, constitui negligência criminosa", declarou Koretsky, também no Telegram, acrescentando que "todos os responsáveis, sem exceção, devem ser severamente punidos para que tais situações nunca se repitam".
"Repetir os mesmos erros vezes sem conta, no quinto ano desta invasão em grande escala, constitui negligência criminosa", declarou Koretsky, também no Telegram, acrescentando que "todos os responsáveis, sem exceção, devem ser severamente punidos para que tais situações nunca se repitam".
O ataque ocorreu após dois dias de frequentes ataques com drones contra Kiev e a região circundante, danificando vários armazéns e habitações.
Segundo Zelensky, foram registados outros ataques durante a noite em várias cidades ucranianas. No total, foram intercetados mais de 260 drones
“Kiev está sob ataque praticamente ininterrupto de drones. A Ucrânia não pode ser deixada sozinha na procura de soluções para se defender contra tais ataques, e agradeço a todos os que estão a ajudar com pacotes de apoio adicionais e medidas de sanções contra a Rússia”, escreveu Zelensky.
c/agências