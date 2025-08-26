Ataque russo a mina ucraniana em Donetsk mata um trabalhador

Apesar dos avanços, as autoridades ucranianas, pouco depois, revelaram que as suas tropas conseguiram estabilizar e conter os avanços russos na região.





(c/ Reuters)

“O ataque causou danos aos edifícios e equipamentos da empresa levando a uma falha de energia. Neste momento, pelo menos 146 trabalhadores estão no interior da mina e estão a ser levados a cabo esforços para retirá-los”, anunciou a DTEK numa publicação na rede social Telegram.A empresa não especificou qual foi a mina atacada e que meios as forças russas utilizaram para atacar o local.A Ucrânia denunciou que pequenos grupos da infantaria russa conseguiram avançar perto de dez quilómetros contra a linha de defesa ucraniana na cidade de Dobropillia, levantando receios de que estes avanços possam levar a ataques a mais cidades, colocando-as em risco de ficarem sob domínio russo.