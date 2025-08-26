Ataque russo a mina ucraniana em Donetsk mata um trabalhador
A Rússia atacou esta terça-feira uma mina na Ucrânia matando um trabalhador e ferindo outros três. A informação foi avançada pela DTEK, a maior empresa de energia da Ucrânia e detentora da mina localizada na região de Donetsk. Os ataques russo têm, nas últimas semanas, sido focados nesta região da Ucrânia onde existe uma grande atividade mineira.
“O ataque causou danos aos edifícios e equipamentos da empresa levando a uma falha de energia. Neste momento, pelo menos 146 trabalhadores estão no interior da mina e estão a ser levados a cabo esforços para retirá-los”, anunciou a DTEK numa publicação na rede social Telegram.
A empresa não especificou qual foi a mina atacada e que meios as forças russas utilizaram para atacar o local.
A Ucrânia denunciou que pequenos grupos da infantaria russa conseguiram avançar perto de dez quilómetros contra a linha de defesa ucraniana na cidade de Dobropillia, levantando receios de que estes avanços possam levar a ataques a mais cidades, colocando-as em risco de ficarem sob domínio russo.
Apesar dos avanços, as autoridades ucranianas, pouco depois, revelaram que as suas tropas conseguiram estabilizar e conter os avanços russos na região.
(c/ Reuters)