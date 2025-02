Ataque russo a Odessa fez quatro feridos e cortes de energia

"Durante o ataque, várias infraestruturas civis foram danificadas, incluindo uma clínica infantil, um jardim-de-infância, janelas de edifícios altos e carros. Quatro pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança. Todas foram hospitalizadas ", disse o chefe da administração militar da cidade, Oleh Kiper.

Kiper acrescentou que ocorreram cortes de energia de emergência em algumas partes da província de Odessa devido ao ataque russo e que as infraestruturas críticas estão a funcionar com geradores.

Algumas pessoas no distrito de Kivski ficaram sem aquecimento e foram abertos centros de acolhimento para os residentes afetados, com aquecimento, baterias portáteis e alimentos.

Por seu lado, a Rússia denunciou hoje um ataque de `drones` ucranianos à refinaria de Sizransk, na região de Samara, a mais de 430 quilómetros do ponto mais próximo da fronteira com a Ucrânia.

"Esta noite, o regime de Kiev atacou a refinaria de petróleo de Syzransk. Os serviços de emergência estão a trabalhar no terreno. De acordo com os relatórios preliminares, não houve vítimas", escreveu o governador de Samara, Vyacheslav Fedorichev, no seu canal de Telegram.

A refinaria de Sizransk pertence à gigante petrolífera russa Rosneft e tem uma capacidade de refinação de oito milhões de toneladas de crude por ano.

Através de `drones`, a Ucrânia atacou a maior estação de bombagem russa do Consórcio de Oleodutos do Cáspio (CPC) na região de Kuban, na segunda-feira, interrompendo as operações.

A Ucrânia, que está a enfrentar uma ofensiva bem-sucedida das tropas russas no Donbass, na frente leste, está a lançar ataques sistemáticos com `drones` contra o território russo, particularmente dirigidos às refinarias de petróleo e depósitos de combustível.

O Ministério da Defesa russo informou hoje que as defesas antiaéreas abateram na terça-feira à noite nove drones ucranianos.

De acordo com o relatório militar, aeronaves não tripuladas foram destruídas nas regiões de Bryansk (3) e Tula (1), na República do Tartaristão (1) e nas águas do Mar Negro (4).

Para garantir a segurança do voo, a Rosaviatsia, agência federal russa de aviação civil, suspendeu as operações nos aeroportos das cidades de Kazan, Nizhnikamsk, Izhevsk, Ulyanovsk e Kirov durante várias horas.