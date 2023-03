Ataque russo a prédio em Zaporizhia faz pelo menos três mortos

, informou o perfeito interino de Zaporizhia. Segundo Anatoly Kurtev, citado pela Reuters,. A mesma fonte revelou que o prédio ficou “quase completamente destruído”., disse.Em comunicado, a polícia ucraniana referiu que foi identificado um míssil russo S-300, “de acordo com informações preliminares”.Entretanto,

"Mas o mal não prevalecerá na nossa terra. Expulsaremos todos os ocupantes e eles vão responder por tudo", acrescentou Volodymyr Zelesnky, nas redes sociais.





Contudo, osestatais russos indicam que o prédio foi atingido pelas forças ucranianas. Vladimir Rogov, procurador que preside à organização We are together with Russia, afirmou nas redes sociais que a “explosão foi resultado das ações da defesa aérea ucraniana”., escreveu.

Segundo a agência russa Tass, Rogov disse ainda que as Forças Armadas da Ucrânia estão constantemente a disparar mísseis antiaéreos sobre áreas residenciais, sem ter em conta a segurança da população civil.







Onze pessoas foram resgatadas e encontram-se a receber tratamento hospitalar, incluindo uma mulher grávida, adiantam as agências internacionais. Um total de 90 pessoas, incluindo três psicólogos, e 24 unidades estão envolvidas nas operações de busca e salvamento, acrescentou o serviço de emergência.