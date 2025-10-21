Ataque russo afetou abastecimento de energia no norte da Ucrânia
Um ataque russo atingiu hoje uma central termoelétrica e de fornecimento de eletricidade afetando o fornecimento de energia em várias zonas da região de Chernihiv, no norte da Ucrânia, disseram fontes oficiais.
De acordo com o governador regional ucraniano, Vyacheslav Chaus, a Rússia usou mais de 50 aparelhos aéreos não tripulados (drones) e dois mísseis balísticos que atingiram, durante a noite, centrais de produção e distribuição de energia no norte do país.
Na sequência do ataque registaram-se hoje de manhã cortes de energia na cidade de Chernihiv e em outras zonas da região que faz fronteira com a Bielorrússia e a Rússia.
O norte da Ucrânia tem sido alvo de ataques russos que visaram instalações de energia e infraestruturas ferroviárias.
O governador regional ucraniano explicou que foram instalados, nas últimas horas, pontos móveis de fornecimento de energia elétrica para abastecimento doméstico.
De acordo com o relatório da Força Aérea divulgado hoje de manhã, a Rússia lançou um total de 98 drones de longo alcance contra várias zonas da Ucrânia durante a noite.