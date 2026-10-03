Ataque russo atinge importante ponte em Kiev

Ataque russo atinge importante ponte em Kiev

Ataques russos atingiram este sábado em Kiev a ponte Norte, poucos dias após o ataque à ponte Sul, anunciou o presidente da câmara da capital ucraniana, Vitali Klitschko.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Serviços de Emergência da Ucrânia via Reuters

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"A ponte Norte foi atingida. Os serviços de emergência estão a caminho", escreveu Klitschko na plataforma Telegram.

De acordo com Vitali Klitschko, o pavimento da estrada e cabos elétricos ficaram danificados na ponte, que foi encerrada ao trânsito no sentido da margem esquerda para a margem direita do rio Dniepre.

Trata-se da segunda grande ponte de Kiev a ser atacada nos últimos dias. Na quinta e na sexta-feira, a ponte Sul tinha sido atingida por drones russos, o que levou ao encerramento ao tráfego e a enormes engarrafamentos na metrópole dividida pelo Dniepre.

Desde o início da invasão russa em 2022, Kiev teme ataques contra as oito principais pontes rodoviárias e ferroviárias, infraestruturas essenciais para a logística da capital.

A circulação em duas outras pontes importantes, a Paton e a Metro, foi também limitado pela Câmara Municipal na sexta-feira, apesar de não terem sido registados ataques contra estas infraestruturas.

c/Lusa


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