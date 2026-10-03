Mundo
Guerra na Ucrânia
Ataque russo atinge importante ponte em Kiev
Ataques russos atingiram este sábado em Kiev a ponte Norte, poucos dias após o ataque à ponte Sul, anunciou o presidente da câmara da capital ucraniana, Vitali Klitschko.
"A ponte Norte foi atingida. Os serviços de emergência estão a caminho", escreveu Klitschko na plataforma Telegram.
De acordo com Vitali Klitschko, o pavimento da estrada e cabos elétricos ficaram danificados na ponte, que foi encerrada ao trânsito no sentido da margem esquerda para a margem direita do rio Dniepre.
Trata-se da segunda grande ponte de Kiev a ser atacada nos últimos dias. Na quinta e na sexta-feira, a ponte Sul tinha sido atingida por drones russos, o que levou ao encerramento ao tráfego e a enormes engarrafamentos na metrópole dividida pelo Dniepre.
Desde o início da invasão russa em 2022, Kiev teme ataques contra as oito principais pontes rodoviárias e ferroviárias, infraestruturas essenciais para a logística da capital.
A circulação em duas outras pontes importantes, a Paton e a Metro, foi também limitado pela Câmara Municipal na sexta-feira, apesar de não terem sido registados ataques contra estas infraestruturas.
De acordo com Vitali Klitschko, o pavimento da estrada e cabos elétricos ficaram danificados na ponte, que foi encerrada ao trânsito no sentido da margem esquerda para a margem direita do rio Dniepre.
Trata-se da segunda grande ponte de Kiev a ser atacada nos últimos dias. Na quinta e na sexta-feira, a ponte Sul tinha sido atingida por drones russos, o que levou ao encerramento ao tráfego e a enormes engarrafamentos na metrópole dividida pelo Dniepre.
Desde o início da invasão russa em 2022, Kiev teme ataques contra as oito principais pontes rodoviárias e ferroviárias, infraestruturas essenciais para a logística da capital.
A circulação em duas outras pontes importantes, a Paton e a Metro, foi também limitado pela Câmara Municipal na sexta-feira, apesar de não terem sido registados ataques contra estas infraestruturas.
c/Lusa