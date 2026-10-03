Ataque russo atinge importante ponte em Kiev





c/Lusa

"A ponte Norte foi atingida. Os serviços de emergência estão a caminho", escreveu Klitschko na plataforma Telegram.que foi encerrada ao trânsito no sentido da margem esquerda para a margem direita do rio Dniepre.Na quinta e na sexta-feira, a ponte Sul tinha sido atingida por drones russos, o que levou ao encerramento ao tráfego e a enormes engarrafamentos na metrópole dividida pelo Dniepre.Desde o início da invasão russa em 2022, Kiev teme ataques contra as oito principais pontes rodoviárias e ferroviárias, infraestruturas essenciais para a logística da capital.A circulação em duas outras pontes importantes, a Paton e a Metro, foi também limitado pela Câmara Municipal na sexta-feira, apesar de não terem sido registados ataques contra estas infraestruturas.