Ataque russo com drones e mísseis contra a Ucrânia fez quatro mortos em Lviv

As forças armadas da Polónia anunciaram, na rede social X, o envio de aeronaves e o posicionamento de defesas terrestres em alerta para proteger o espaço aéreo do país, particularmente nas regiões próximas da Ucrânia.





A Rússia está a intensificar os ataques na Ucrânia, principalmente contra instalações energéticas ucranianas, com o aproximar do inverno.





O exército russo lançou esta semana a ofensiva mais abrangente contra as infraestruturas de gás da Ucrânia e, no sábado, os ataques cortaram o fornecimento de energia a cerca de 50 mil casas na região de Chernihiv (norte).





Ontem, o presidente ucraniano anunciou novas sanções à Rússia e ao fabrico de armamento e acusou Puttin de não querer pôr fim à guerra.