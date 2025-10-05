Ataque russo com drones e mísseis contra a Ucrânia fez quatro mortos em Lviv
Lviv está perto da fronteira com a Polónia. O país está em alerta e já mobilizou aeronaves e sistemas terrestres para proteger o espaço aéreo.
As forças armadas da Polónia anunciaram, na rede social X, o envio de aeronaves e o posicionamento de defesas terrestres em alerta para proteger o espaço aéreo do país, particularmente nas regiões próximas da Ucrânia.
A Rússia está a intensificar os ataques na Ucrânia, principalmente contra instalações energéticas ucranianas, com o aproximar do inverno.
O exército russo lançou esta semana a ofensiva mais abrangente contra as infraestruturas de gás da Ucrânia e, no sábado, os ataques cortaram o fornecimento de energia a cerca de 50 mil casas na região de Chernihiv (norte).