Ataque russo com drones e mísseis fez quatro mortos em Kiev

A informação inicial era de que uma pessoa havia morrido. Mais tarde, entretanto, as autoridades atualizaram o número para quatro mortos e 10 feridos. A Rússia não comentou os ataques.



No ataque desta segunda-feira (23), uma saída da estação de metro no distrito de Sviatoshynskyi, em Kiev, também foi danificada, assim como uma autação de autocarros próxima, disseram autoridades locais.



As estações de metro subterrâneas têm sido usadas ao longo da guerra como alguns dos abrigos mais seguros da cidade.



O ataque mais mortal da Rússia contra Kyiv, ocorrido na semana passada, com centenas de drones, matou 28 pessoas e feriu mais de 150. Segundo autoridades ucranianas, quase 30 locais foram atingidos durante o ataque em várias ondas.



Ambos os lados negam atacar civis na guerra que a Rússia iniciou em fevereiro de 2022. Mas, segundo a Reuters, milhares de civis já morreram no conflito – a grande maioria deles, ucranianos.





c/agências

