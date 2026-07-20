Ataque russo contra navio no porto de Odessa faz quatro mortos



O ataque foi denunciado igualmente pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Nova Dheli: “A Índia condena este tipo de ataques e reitera que visar navios comerciais e colocar em perigo tripulantes civis inocentes, ou de outra forma impedir a liberdade de navegação e comércio, é deplorável e deve ser evitado”.





No Telegram, a Marinha ucraniana acusava na sua conta Moscovo de atingir este domingo com três mísseis de cruzeiro o Golden Leo, navio com bandeira da Guiné-Bissau e tripulação da Índia e da Síria.





Também na versão do MNE indiano, o navio saía do porto sul da Ucrânia, no domingo, quando o ataque deixou quatro tripulantes indianos mortos e um outro cidadão indiano em estado crítico.





A agência marítima UKMTO refere por sua parte que o capitão de um navio comunicou ter sido atingido por um projétil que causou danos no leme.



Quatro tripulantes indianos morreram e um quinto foi hospitalizado em estado grave após um ataque com mísseis cruzeiro contra um navio comercial de bandeira da Guiné-Bissau no momento em que abandonava o porto de Odessa, sul da Ucrânia. Kiev já disse que se trata de um ataque com assinatura das forças russas.