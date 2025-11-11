Ataque russo danifica infraestruturas de energia e ferroviárias em Odessa

Um novo ataque militar da Rússia, com drones danificou infraestruturas de fornecimento de energia e da empresa de caminhos de ferro ucraniana Ukrzaliznytsia, na região de Odessa (no sul da Ucrânia), informou o governador local. Segundo Oleg Kiper, para além dos incêndios registados nas instalações atingidas, pelo menos uma pessoa ficou ferida.

"Fragmentos de drone" encontrados na Roménia após ataque russo

“Equipas militares foram ao local e confirmaram a presença de possíveis fragmentos de drone", acrescentou o Ministério, especificando que a área foi isolada e que foi iniciada uma operação de buscas.





, escreveu o responsável político no Telegram, adiantando que também foram atingidos escritórios e um depósito daquela companhia de transportes., disse ainda Kiper.Desde o início do outono, a Rússia tem atacado, praticamente todas as noites instalações de energia e de transporte. As forças militares ucranianas têm retaliado e atacado o mesmo género de infraestruturas na Rússia com o objetivo de dificultar os reabastecimentos do exército russo e a capacidade de o país vizinho exportar crude e produtos derivados, uma importante fonte de financiamento.O chefe do Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança Nacional ucraniano, Andri Kovalenko, confirmou também nas redes sociais que uma refinaria russa, na região de Saratov, foi atingida por drones durante a noite de segunda-feira., pouco depois das 20h00 (18h00 GMT), comunicou o conselho municipal na rede social Telegram.Durante os ataques russos à Ucrânia é possível que tenham caído em território romeno “fragmentos de drones”. A informação é avançada, esta terça-feira, pelo Ministério da Defesa da Roménia.Na noite de segunda-feira,. De acordo com as informações,