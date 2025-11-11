Mundo
Guerra na Ucrânia
Ataque russo danifica infraestruturas de energia e ferroviárias em Odessa
A rede elétrica na Ucrânia voltou a ser atingida durante a madrugada. As forças russas atacaram com drones a região de Odessa, danificando infraestruturas de fornecimento de energia e ferroviária.
Um novo ataque militar da Rússia, com drones danificou infraestruturas de fornecimento de energia e da empresa de caminhos de ferro ucraniana Ukrzaliznytsia, na região de Odessa (no sul da Ucrânia), informou o governador local. Segundo Oleg Kiper, para além dos incêndios registados nas instalações atingidas, pelo menos uma pessoa ficou ferida."Na sequência do ataque, houve vários incêndios nas infraestruturas energéticas", escreveu o responsável político no Telegram, adiantando que também foram atingidos escritórios e um depósito daquela companhia de transportes.
"A infraestrutura crítica da região está a operar com geradores e os centros de emergência foram abertos", disse ainda Kiper.
Desde o início do outono, a Rússia tem atacado, praticamente todas as noites instalações de energia e de transporte. As forças militares ucranianas têm retaliado e atacado o mesmo género de infraestruturas na Rússia com o objetivo de dificultar os reabastecimentos do exército russo e a capacidade de o país vizinho exportar crude e produtos derivados, uma importante fonte de financiamento.
O chefe do Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança Nacional ucraniano, Andri Kovalenko, confirmou também nas redes sociais que uma refinaria russa, na região de Saratov, foi atingida por drones durante a noite de segunda-feira.
Num outro ataque russo em Kramatorsk, no leste, houve um incêndio e um pessoa acabou por morrer.
"Kramatorsk foi vítima de um ataque massivo. Sete drones atingiram a cidade em 30 minutos", pouco depois das 20h00 (18h00 GMT), comunicou o conselho municipal na rede social Telegram.
"Fragmentos de drone" encontrados na Roménia após ataque russo
Durante os ataques russos à Ucrânia é possível que tenham caído em território romeno “fragmentos de drones”. A informação é avançada, esta terça-feira, pelo Ministério da Defesa da Roménia.
Na noite de segunda-feira, as autoridades romenas foram “informadas sobre o impacto de um objeto aéreo no solo, a aproximadamente cinco quilómetros a sul da fronteira” com a Ucrânia. De acordo com as informações, é possível que se trate de “fragmentos de drone” após ataques russos contra o porto ucraniano de Izmail, no rio Danúbio, com um “grande número de explosões” registadas.
“Equipas militares foram ao local e confirmaram a presença de possíveis fragmentos de drone", acrescentou o Ministério, especificando que a área foi isolada e que foi iniciada uma operação de buscas.
c/ agências
