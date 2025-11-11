Ataque russo danifica infraestruturas em Odessa

"Na sequência do ataque, houve vários incêndios nas infraestruturas energéticas", escreveu o responsável político na sua conta da rede social Telegram, adiantando que também foram atingidos escritórios e um depósito daquela companhia de transportes.

Desde o início do outono, a Rússia tem atacado, praticamente todas as noites instalações daquele género, o mesmo se passando com as forças armadas ucranianas, mais especificamente refinarias e instalações similares.

O objetivo da Ucrânia, invadida pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022, é dificultar os reabastecimentos do exército inimigo e `minar` a capacidade de o país vizinho exportar crude e produtos derivados, uma importante fonte de financiamento.

O chefe do Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança Nacional ucraniano, Andri Kovalenko, também declarou na Telegram que uma refinaría russa na região de Saratov foi atingida por drones durante a noite de segunda-feira.