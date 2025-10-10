Ataque russo "em massa" deixa Kiev sem energia elétrica e água

"A capital do país está sob ataque de mísseis balísticos inimigos e um ataque maciço de drones de ataque inimigos", afirmou a Força Aérea Ucraniana, pedindo à população de Kiev que permaneça nos abrigos.

Ataques a infraestruturas energéticas

As regiões afetadas pelo ataque foram Kiev, Donetsk, Chenigiv, Cherkasy, Kharkiv, Sumi, Poltava, Odessa, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Kirovohrad e Kherson.

Na cidade de Zaporizhia, drones e mísseis danificaram 12 edifícios de apartamentos, matando um rapaz de sete anos e ferindo quatro pessoas, informou o governador regional.

O presidente ucraniano avançou que a Rússia usou mais de 450 drones e 30 mísseis em ataques a infraestruturas energéticas.





Em Dnipropetrovsk, os russos utilizaram drones e mísseis.

Zelensky pediu ainda ao G20 — que inclui também potências como a República Popular da China — para "uma resposta contra a brutalidade" da Rússia e criticou alguns dos membros do organismo por falarem de paz sem adotarem medidas concretas.





c/ agências

