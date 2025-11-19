Ataque russo faz pelo menos nove mortos na região oeste da Ucrânia

Este é um dos ataques mais mortíferos contra a capital regional desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

Across many of our regions, work is underway to address the aftermath of Russia’s attack. It is confirmed that Russia launched more than 470 attack drones and 48 missiles of various types against Ukraine overnight – one ballistic and the rest cruise missiles.



In Ternopil,… pic.twitter.com/EwQmc6Nv1S — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 19, 2025

Entretanto, as defesas aéreas russas reclamaram o abate de 65 drones ucranianos sobre quatro regiões da Rússia, no Mar Negro e no Mar de Azov.

"As equipas russas de defesa aérea S-400 e os sistemas de mísseis e canhões Pantsir abateram todos os mísseis ATACMS", disse o ministério russo, citado pela agência de notícias TASS.





c/agências

"Em Ternopil, edifícios residenciais de nove andares foram atingidos (...). Até ao momento, dezenas de pessoas estão feridas e, infelizmente, nove morreram", disse Zelensky nas redes sociais.Segundo Zelensky, alguns moradores podem ainda estar presos sob os escombros.“Houve também um ataque massivo, que começou ainda à noite, contra Kharkiv. Dezenas de pessoas ficaram feridas na cidade, incluindo crianças”, acrescentou o presidente ucraniano, anunciando que foram também danificadas instalações de energia, transportes e infraestruturas civis.O líder ucraniano afirmou que estes ataques demonstraram que "a pressão sobre a Rússia é insuficiente".Segundo o Ministério russo da Defesa, as forças ucranianas dispararam quatro mísseis ATACMS, de fabrico norte-americano, contra a cidade de Voronezh, no sul da Rússia, numa tentativa de ataque contra alvos civis.