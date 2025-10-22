Ataque russo fez pelo menos seis mortos
Pelo menos seis pessoas morreram na sequência de um ataque, hoje de madrugada, contra a Ucrânia, acusou o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
De acordo com o chefe de Estado ucraniano, as forças russas usaram mísseis e aparelhos aéreos não tripulados contra nove regiões do país.
Além dos seis mortos, Zelensky disse que 17 pessoas ficaram feridas.
O principal objetivo do ataque foram infra estruturas de abastecimento de energia.
Numa mensagem divulgada através das redes sociais, Zelensky especificou que foram atacas as regiões de Kiev e Chernobil (norte), Kirovogrado, Poltava, e Vinitsia (centro), Sumi (nordeste), Zaporozhye (sudeste) e Odessa (sul).
Na mesma mensagem, o chefe de Estado ucraniano voltou a pedir mais pressão internacional contra a Rússia, incluindo a aplicação de novas sanções.