Ataque "sistemático" em curso na rede ferroviária ucraniana

"Está em curso um ataque sistemático à rede ferroviária em todo o país. O nosso centro de monitorização e os nossos funcionários estão em estado de alerta máximo", indicou a Ukrzaliznytsia num comunicado, citado pela AFP, alertando para atrasos significativos e possível retirada de passageiros.

Um drone russo atingiu hoje um comboio com destino a Varsóvia, perto da fronteira polaca com a Ucrânia, sem causar vítimas, anunciaram Varsóvia e Kiev, tendo Zelensky indicado também que o oeste do país estava a ser atacado.

A companhia ferroviária polaca PKP Intercity indicou que o comboio, com 206 passageiros a bordo, fazia a ligação entre Kiev e Varsóvia.

Volodymyr Zelensky afirmou que Moscovo atingiu o comboio "deliberadamente".

"Pelo segundo dia consecutivo, o inimigo está a atacar a rede ferroviária. Hoje, em Volínia, a dois quilómetros da fronteira com a Polónia, o inimigo atingiu a locomotiva de um comboio de passageiros", denunciou no Telegram a empresa estatal, de acordo com a Efe.

A tripulação do comboio foi alertada antecipadamente para a ameaça e, graças a isso, não houve feridos, explicou a companhia, que não especificou se o comboio estava parado ou circulava no momento do impacto.