Ataque suicida contra trabalhadores chineses no Paquistão vitima duas crianças

O Ministério do Interior e a polícia do Paquistão adiantaram na sexta-feira que o ataque suicida, na cidade portuária de Gwadar, província de Baluchistão, fez mais três feridos, um chinês e dois paquistaneses.

O atentado foi já reivindicado pelo Exército de Libertação do Baluchistão, noticia a agência AP.

A polícia revelou que os trabalhadores chineses viajavam em três veículos e que estavam a ser escoltados por forças de segurança.

O homem-bomba detonou os explosivos quando a polícia o tentava intercetar, acrescentou.

O ataque vitimou duas crianças que brincavam à beira da estrada.

Nesta região no sudoeste do Paquistão, empresas chinesas estão a trabalhar em projetos relacionados com o Corredor Económico China-Paquistão.

Estes projetos incluem a construção de estradas e produção de energia para o desenvolvimento de agricultura, envolvendo milhares de milhões de dólares.

Nos últimos anos, a China desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do porto de águas profundas de Gwadar, no mar da Arábia.

No entanto, os trabalhadores chineses e paquistaneses nestes projetos têm sido alvo de atentados.

Em julho, um autocarro que transportava trabalhadores paquistaneses e chineses caiu numa ravina no noroeste do Paquistão, após um homem-bomba ter atacado o veículo, num atentado na província de Khyber Pakhtunkhwa, que faz fronteira com o Afeganistão.

Do ataque resultou a morte de nove chineses e quatro paquistaneses.

DYMC // PDF