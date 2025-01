Ataque terrorista ao jornal satírico Charlie Hebdo foi há dez anos

Reuters

Um massacre concretizado por dois irmãos franceses de origem argelina por causa de uma representação caricaturada do profeta Maomé.



Entre as vítimas deste ataque de 7 de Janeiro de 2015 estavam oito membros da redação do Charlie Hebdo. Este ataque é agora recordado com uma edição especial do jornal satírico.



Um ataque que motivou, à época, um movimento de apoio a nível internacional intitulado "Somos todos Charlie".