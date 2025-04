Foto: Shamil Zhumatov - Reuters

Donald Trump volta a culpar o presidente da Ucrânia por ter iniciado a guerra com a Rússia e a garantir que haverá, em breve, boas notícias sobre a paz. No terreno, prosseguem os ataques, com a Ucrânia a bombardear a região russa de Kursk. Há registo de um morto e nove feridos.