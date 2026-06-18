Ataques a casa de Starmer. Dois homens condenados por conspiração

Segundo uma investigação da BBC, a Rússia esteve por trás dos ataques incendiários contra o primeiro-ministro britânico Keir Starmer.



Dois homens foram considerados culpados de conspiração para realizar ataques incendiários contra propriedades e um carro ligados a Starmer. Roman Lavrynovych foi pago por agentes russos para realizar o ataque e disseminar propaganda de um grupo de extrema-direita fictício.



A investigação revelou ainda que o ataque incendiário foi apenas uma parte de uma extensa campanha de sabotagem e provocação perpetrada pelo Estado russo.



O Kremlin rejeitou as acusações de envolvimento russo nos ataques incendiários à casa de Keir Starmer.