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Ataques a casa de Starmer. Dois homens condenados por conspiração
O Governo britânico acusou a Rússia de estar a disseminar propaganda para criar ódio racial no Reino Unido. Além disso, dois homens foram condenados por conspiração para incendiar imóveis ligados a Keir Starmer, e Londres também acusou Moscovo de estar por detrás destes ataques. A Rússia negou.
Dois homens foram considerados culpados de conspiração para realizar ataques incendiários contra propriedades e um carro ligados a Starmer. Roman Lavrynovych foi pago por agentes russos para realizar o ataque e disseminar propaganda de um grupo de extrema-direita fictício.
A investigação revelou ainda que o ataque incendiário foi apenas uma parte de uma extensa campanha de sabotagem e provocação perpetrada pelo Estado russo.
O Kremlin rejeitou as acusações de envolvimento russo nos ataques incendiários à casa de Keir Starmer.