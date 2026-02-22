Ataques aéreos do Paquistão causam dezenas de mortos e feridos no Afeganistão

Dezassete pessoas morreram em ataques aéreos paquistaneses no Afeganistão. A informação foi avançada pelo governo afegão, que acrescenta que há crianças entre os mortos e feridos.

"Na noite passada, eles bombardearam os nossos compatriotas civis nas províncias de Nangarhar e Paktika, matando e ferindo dezenas de pessoas", disse o porta-voz do Governo talibã de Cabul.



Zabihullah Mujahid disse que os ataques atingiram habitações e uma madraça, uma escola islâmica, e sublinhou que as vítimas são civis, "a maioria mulheres e crianças".



O Paquistão confirma também que lançou vários ataques aéreos contra sete locais ao longo da região fronteiriça, mas garante que os alvos eram terroristas responsáveis por atentados suicidas em território paquistanês.Recorde-se que o conflito entre os dois países agravou-se desde que os talibãs retomaram o controlo do Afeganistão, em 2021.