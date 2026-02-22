Ataques aéreos do Paquistão causam dezenas de mortos e feridos no Afeganistão
O Governo do Afeganistão anunciou que dezenas de pessoas morreram ou ficaram feridas em ataques aéreos do Paquistão, que justificou visar sete alegados campos de terroristas, em resposta a recentes atentados suicidas.
Dezassete pessoas morreram em ataques aéreos paquistaneses no Afeganistão. A informação foi avançada pelo governo afegão, que acrescenta que há crianças entre os mortos e feridos.
"Na noite passada, eles bombardearam os nossos compatriotas civis nas províncias de Nangarhar e Paktika, matando e ferindo dezenas de pessoas", disse o porta-voz do Governo talibã de Cabul.
Zabihullah Mujahid disse que os ataques atingiram habitações e uma madraça, uma escola islâmica, e sublinhou que as vítimas são civis, "a maioria mulheres e crianças".
O Paquistão confirma também que lançou vários ataques aéreos contra sete locais ao longo da região fronteiriça, mas garante que os alvos eram terroristas responsáveis por atentados suicidas em território paquistanês.
Recorde-se que o conflito entre os dois países agravou-se desde que os talibãs retomaram o controlo do Afeganistão, em 2021.