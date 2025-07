Ataques anti-imigrantes. Milícias atacam estrangeiros perto de Múrcia

Em Espanha, ataques anti-imigrantes estão a semear o pânico e a desordem na cidade de Torre Pacheco, no município de Múrcia.

A onda de violência contra a população imigrante, por parte de milícias ultra nacionalistas, começou depois das agressões a um homem reformado, que foram filmadas e divulgadas na internet.



O homem, de 68 anos, foi agredido pelas costas por dois jovens, um deles menor de idade.



São já três as noites de motins no bairro de San Antonio, onde residem muitas das famílias imigrantes, obrigando à intervenção da polícia.



Oito pessoas já foram detidas, cinco espanhóis e três cidadãos magrebinos.



As autoridades estão a investigar os autores das mensagens de ódio que circulam nas redes sociais, onde se apela a uma "caça ao imigrante".