Ataques com `drones` atingem três campos petrolíferos no Curdistão iraquiano

Nas últimas semanas, o Iraque foi palco de uma série de ataques com `drones` e foguetes não reivindicados. As agressões de hoje elevam para cinco o número de campos petrolíferos atingidos no Curdistão numa semana.

"Às 06:00 e 06:15 [04:00 e 04:15 em Lisboa], dois `drones` carregados com explosivos atacaram" o campo petrolífero de Pechkabir, explorado pelo grupo petrolífero norueguês DNO, e às 07:00 (05:00 em Lisboa), um `drone` semelhante atingiu o campo de Tawke, no distrito de Zakho, informaram os serviços de combate ao terrorismo do Curdistão.

Outro ataque às 07:14 (05:14) teve como alvo um campo petrolífero gerido pelos Estados Unidos na província de Dohuk. Não foram registadas vítimas.

Há muito tempo assolado por conflitos, o Iraque enfrenta frequentemente episódios deste género, muitas vezes relacionados com lutas de influência por procuração entre Irão, Estados Unidos e o aliado Israel.

Esses ataques também ocorrem num momento em que as tensões entre Bagdade e Erbil sobre as exportações de petróleo se agravam, com um importante oleoduto que atravessa a Turquia fechado desde 2023 devido a disputas jurídicas e problemas técnicos.

As agressões de hoje ocorreram um dia após outro ataque com um `drone` carregado de explosivos, que levou à suspensão das atividades no campo petrolífero de Sarsang, em Duhok, explorado pela empresa norte-americana HKN Energy.

Na segunda-feira, um `drone` foi abatido perto do aeroporto de Erbil, enquanto outros dois atingiram o campo petrolífero de Khourmala, na mesma província, causando danos materiais.

O Curdistão iraquiano apresenta-se como uma área com estabilidade num Iraque instável, atraindo investidores estrangeiros graças às estreitas relações com Estados Unidos e países europeus.