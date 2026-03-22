Ataques contra centrais de dessalinização. A próxima etapa da guerra no Médio Oriente?

E este tipo de infraestruturas têm, por norma reservas de energia suficientes para vários dias de falha, entre dois a sete, o que poderá cobrir falhas de abastecimento de curta duração.





(com agências)

É a resposta iraniana à ameaça do presidente norte-americano, que no sábado à noite deu 48 horas ao Irão para abrir por completo o Estreito de Ormuz ao tráfego marítimo. Trump prometeu “aniquilar” as instalações energéticas do Irão.O exército iraniano retorquiu que, caso Washington concretize estas ameaças, irá responder com ataques a infraestruturas energéticas e de dessalinização de água na região.Trata-se de um setor vital para milhões de pessoas de que vários países dependem de forma muito significativa para aceder a água potável., citado pela agênciaO próprio Irão já registou ataques contra instalações de gestão de água e energia nos ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel.Este domingo, o regime iraniano admitiu ter sofrido “graves danos” nas infraestruturas de água e energia no país que “destruíram partes de redes de abastecimento essenciais”, segundo indicou o ministro iraniano da Energia, Abbas Aliabadi.No Bahrein, uma central de dessalinização de água do mar ficou danificada a 8 de março por um ataque com drones lançado por Teerão. Na altura, Teerão explicou que este ataque respondia diretamente a danos provocados pelos Estados Unidos numa central de dessanilização iraniana.De facto,, segundo concluiu um estudo recente publicado na revistaE grande parte dos países do Golfo dependem significativamente deste tipo de infraestruturas.Os dados são de um relatório de 2022 do Instituto Francês de Relações Internacionals (Ifri).Um ataque a este tipo de centrais pode desencadearPara além dos reflexos na economia, turismo e indústria, a escassez de água teria também consequências para os centros de dados, com elevados consumos de água para a refrigeração.De acordo com Philippe Bourdeaux, da multinacional Veolia,as centrais de dessanilização estão geralmente interligadas, o que poderá limitar as consequências de eventuais danos numa única central.