"Ataques coordenados" em França. Macron convoca Conselho de Defesa

O primeiro-ministro francês anunciou entretanto que o país acionou o plano de emergência de atentado. O Presidente Emmanuel Macron convocou mesmo para a manhã de sexta-feira um Conselho de Defesa e Segurança.





Também esta quinta-feira na Arábia Saudita um guarda da embaixada francesa foi ferido.







As forças de segurança sauditas detiveram um cidadão que atacou um guarda do consulado francês na cidade de Jiddah, na Arábia Saudita, com um objeto pontiagudo, deixando-o com ferimentos ligeiros, informou a agência oficial saudita SPA.



A polícia da região de Meca "deteve um cidadão que atacou um guarda do consulado francês com um objeto pontiagudo, [tendo este ficado] ligeiramente ferido", noticia a SPA sem mais pormenores.



"O agressor foi imediatamente preso pelas forças de segurança sauditas após o ataque e o segurança levado para o hospital", informou a embaixada francesa, em comunicado, garantindo que a vida do guarda não está em perigo.



"Apelamos aos nossos compatriotas na Arábia Saudita para estarem em alerta máximo", aconselhou, no entanto, a embaixada.



(em atualização)