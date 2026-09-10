Ataques de drones provocam mortos na Rússia e na Ucrânia

É uma nova escalada do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, desta vez com o recurso a drones.





Um civil morreu esta quinta-feira na região russa de Belgorod, junto à fronteira com a Ucrânia, depois de um drone ter atingido o carro em que seguia, segundo relatos das autoridades locais, citados pela Reuters.





De acordo com a agência de notícias, o ataque ucraniano feriu ainda outras duas pessoas que tiveram de ser hospitalizadas.





Já do lado russo, pelo menos nove pessoas morreram em vários ataques que aconteceram durante a noite na Ucrânia.





Segundo o The Guardian, cinco pessoas morreram na região de Sumy e quatro num ataque contra o porto de Mykolaiv, no mar Negro. O jornal britânico refere ainda que na sequência dos ataques russos, dezenas de pessoas ficaram feridas.





Entretanto, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmou que nas últimas 24 horas as forças de Kiev atingiram oito instalações russas, incluindo uma refinaria de petróleo e um porto.

"A Rússia continua o terror diário contra a Ucrânia. E todos os dias, recebe uma resposta à altura. Agradeço a cada combatente e a todos que possibilitam nossas capacidades de longo alcance e precisão", disse Volodymyr Zelenskyy.





Os ataques ocorrem num momento de crescente utilização de drones por ambos os lados para atingir infraestruturas e alvos militares a longa distância.

Moscovo justifica as operações como ataques contra objetivos ligados ao esforço de guerra, enquanto Kiev apresenta os ataques em território russo como resposta à ofensiva russa contra a Ucrânia.





C/ agências