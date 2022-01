Ataques de tubarão aumentaram em 2021 após três anos de declínio

O responsável pelo ISAF, Tyler Bowling, afirmou que os 52 ataques registados em 2020 foram o número mais baixo documentado em mais de uma década, provocado pelo encerramento das praias devido à pandemia da covid-19.

“Os ataques de tubarão diminuíram drasticamente em 2020 devido à pandemia., explicou o diretor do ISAF, citado por The Guardian . A maioria das mortes não provocadas foi registada na região do Pacífico Sul, onde foram reportadas três mortes na Austrália, duas na Nova Zelândia e uma na Nova Caledónia. Os Estados Unidos, Brasil e África do Sul tiveram apenas um ataque fatal de tubarão.

Os ataques são considerados “provocados” quando são os humanos a invadir o habitat dos tubarões, por exemplo, durante a pesca submarina.

A Flórida continua a ser o Estado norte-americano com mais ataques de tubarão, tendo registado 28 ataques não provocados em 2021, em comparação com os 19 reportados no resto dos EUA. O único ataque fatal de tubarão não provocado nos EUA em 2021 ocorreu na Califórnia.Depois dos EUA, os países que registaram o maior número de ataques por tubarão em 2021 foram a Austrália, com 12 ataques, e o Brasil e Nova Zelândia, com três.