Ataques e falta de condições. "Estamos longe de conter epidemia" de ébola na RD Congo

Numa propagação sem precedentes na República Democrática do Congo, a Médicos Sem Fronteiras diz estar no limite da capacidade para ajudar quem precisa. A RTP Antena 1 falou com o vice-coordenador de emergência da organização, que apela à comunidade internacional para intervir nesta epidemia que considera difícil de travar.