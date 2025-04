Ataques israelitas à Faixa de Gaza fazem quase uma centena de mortos

Foto: Omar al-Qattaa - AFP

Israel diz que atingiu um edifício onde funcionava um centro de comando usado pelos militantes para atacar civis e militares israelitas.



Mas as autoridades locais sustentam que pelo menos 20 palestinianos, incluindo crianças e mulheres, morreram no ataque.



Os israelitas lançaram nova ofensiva em Rafah e Khan Younis, onde dizem que se escondem militantes do Hamas mas onde, na realidade, sobrevivem também em condições desumanas dezenas de milhares de civis.