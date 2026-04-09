Ataques israelitas ao Líbano são violação do cessar-fogo

"Não se pode pedir um cessar-fogo, aceitar os termos e condições, aceitar todas as áreas em que se aplica, mencionar especificamente o Líbano e depois ter um aliado que inicia um massacre", disse Khatibzadeh ao programa Today da Radio 4 da BBC.

Os Estados Unidos devem escolher entre a guerra e a paz porque "não se pode ter as duas ao mesmo tempo; são mutuamente exclusivas, isso é muito claro", acrescentou o vice-ministro, descrevendo os ataques israelitas ao Líbano como "uma espécie de genocídio".

O vice-ministro iraniano sublinhou que o Irão apela "a todos no Médio Oriente para que respeitem este acordo", esperando que "os norte-americanos façam o mesmo com os seus aliados".

Pelo menos 254 pessoas morreram e 1.165 ficaram feridas na quarta-feira numa vaga sem precedentes de bombardeamentos israelitas contra diferentes zonas do Líbano, segundo a Defesa Civil libanesa.

Foi o maior ataque desde 02 de março, com mais de 100 ataques aéreos, segundo Israel, contra alvos que considera pertencerem ao grupo xiita libanês Hezbollah, mas que também atingiram zonas residenciais.

A ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Yvette Cooper, pediu hoje que o Líbano seja incluído no cessar-fogo acordado entre os Estados Unidos e o Irão, alertando que, caso contrário, isso poderia desestabilizar toda a região do Médio Oriente.