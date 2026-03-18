Ataques israelitas atingem centro da capital do Libano

Meios de comunicação locais anunciaram que um ataque atingiu o bairro central de Zoukak el-Blat, onde o exército israelita tinha atacado na semana passada uma filial da empresa financeira Al-Qard Al-Hassan, ligada ao movimento pró iraniano Hezbollah.

Um correspondente da agência de notícias francesa AFP ouviu o barulho de várias explosões durante a noite.