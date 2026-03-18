Mundo
Guerra no Médio Oriente
Ataques israelitas atingem centro da capital do Libano
Israel atacou sem aviso prévio um bairro do centro de Beirute esta noite, segundo meios de comunicação locais, tendo sido também bombardeada a periferia sul da capital.
Meios de comunicação locais anunciaram que um ataque atingiu o bairro central de Zoukak el-Blat, onde o exército israelita tinha atacado na semana passada uma filial da empresa financeira Al-Qard Al-Hassan, ligada ao movimento pró iraniano Hezbollah.
Um correspondente da agência de notícias francesa AFP ouviu o barulho de várias explosões durante a noite.
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