Ataques israelitas causam 13 mortos incluindo 5 crianças - Defesa Civil

Quatro pessoas, incluindo três crianças, morreram quando um drone atingiu uma tenda que abrigava pessoas deslocadas no sul de Gaza, declarou à agência de notícias francesa AFP o porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Bassal.

No norte da faixa de Gaza, uma menina de 11 anos foi morta perto do campo de refugiados de Jabalia e um ataque a uma escola fez uma vítima mortal, um drone perto de Khan Younès, no sul, também matou um homem, acrescentou Bassal.

Outros dois palestinianos de Gaza, incluindo uma criança, morreram noutros ataques, relatou a agência, que opera sob a autoridade do Hamas.

Contactado pela AFP, o exército israelita disse estar "a investigar" os factos relatados.

Hoje à noite, outras quatro pessoas foram mortas num ataque aéreo israelita, que atingiu uma casa no leste da cidade de Gaza, declarou Bassal, acrescentando que as operações de resgate para encontrar várias pessoas desaparecidas já tinham começado.

"O número de vítimas chega agora a 13 mortos devido aos ataques israelitas na Faixa de Gaza desde esta manhã, numa flagrante violação do acordo de cessar-fogo", afirmou aquele responsável.

O exército israelita tinha indicado hoje, mas mais cedo, num comunicado, que tinha "atingido com precisão" um local na cidade de Gaza, em resposta ao lançamento de um "projétil".

O porta-voz do Hamas, Hazem Qassem, declarou à AFP que os ataques "confirmam a renúncia da ocupação israelita ao seu compromisso com o cessar-fogo".

A trégua, que entrou em vigor a 10 de outubro entre Israel e o Hamas, permanece de facto extremamente precária. Os incidentes são diários, com ambos os lados acusando-se mutuamente de violar os termos do cessar-fogo, enquanto a situação humanitária no território continua crítica.

Só no dia 22 de novembro, 21 pessoas foram mortas em ataques israelitas, segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, sob a autoridade do Hamas.

Um total de 425 palestinianos foi morto desde essa data, de acordo com a mesma fonte.

Por seu lado, o exército israelita relatou a morte de três militares.

Tendo em conta as restrições impostas aos meios de comunicação em Gaza e as dificuldades de acesso ao terreno, a AFP refere que não tem a possibilidade de verificar de forma independente as informações das diferentes partes.