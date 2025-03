Ataques israelitas causam mais dez mortos na Faixa de Gaza

"Dez civis foram mortos e dezenas ficaram feridos em ataques aéreos israelitas, que atingiram seis casas a leste de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza", disse o porta-voz da Proteção Civil, Mahmoud Bassal, em declarações à agência de notícias France-Presse.



Na quarta-feira à noite, as autoridades de Saúde controladas pelo Hamas na Faixa de Gaza anunciaram que mais de 470 pessoas tinham sido mortas desde o reinício dos ataques israelitas.



Noutro comunicado, a Proteção Civil da Faixa de Gaza avançou que 14 pessoas de uma mesma família foram mortas num ataque israelita a um edifício onde se realizava uma receção de condolências em Beit Lahia, no norte do território.



Segundo testemunhas, o ataque teve lugar por volta das 17:00 (15:00 em Portugal).



As equipas de socorro identificaram 14 mortos da família Mubarak, disse Mahmoud Bassal, acrescentando que cerca de dez pessoas continuam desaparecidas sob os escombros.



As forças armadas israelitas lançaram na quarta-feira uma "operação terrestre limitada" para retomar parte de um corredor fundamental de Gaza, anunciou o exército.



O exército informou que as operações terrestres visam expandir a zona de segurança e criar um tampão parcial entre as partes norte e sul da Faixa, noticiou o jornal.