Ataques israelitas em Gaza. Investigação revela bombas capazes de pulverizar corpos

“Segundo a investigação da Al Jazeera Arabic, intitulada ‘O Resto da História’, as equipas da Defesa Civil em Gaza documentaram o desaparecimento de 2842 palestinos desde o início da guerra em outubro de 2023”, conclui a cadeia de televisão, que acrescenta que os únicos vestígios destes corpos foram “salpicos de sangue ou pequenos fragmentos de carne”.



De acordo com a investigação, este fenómeno corresponde ao uso de armas proibidas internacionalmente, “frequentemente chamadas de bombas de vácuo ou de aerossol, capazes de gerar temperaturas superiores a 3500 graus Celsius”, e que provoca uma pressão capaz de levar à evaporação de fluídos corporais.



Esse aumento da temperatura, segundo a investigação, é provocado por tritonal, uma substância explosiva composta por 80% de TNT e 20% de pó de alumínio usada em bombas MK-84, utilizadas por Israel em vários ataques a Gaza. Outras bombas incluem a BLU-109, usado num ataque em Al-Mawasi, em setembro de 2024, que “evaporou” 22 pessoas.



Apesar dos desmentidos das autoridades israelitas, organizações como a Amnistia Internacional já documentaram o uso de algumas destas armas no enclave.



O porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmoud Basal, explicou à Al Jazeera que chegaram ao número total de desaparecidos (2842 pessoas) através do cruzamento entre o número de pessoas por casa e os corpos recuperados.



“Se uma família nos diz que havia cinco pessoas dentro da casa e só recuperamos três corpos intactos, consideramos os dois restantes como 'evaporados' somente após uma busca exaustiva que não revela nada além de vestígios biológicos — salpicos de sangue nas paredes ou pequenos fragmentos como couro cabeludo”, esclarece.



Um dos depoimentos relata o caso de um pai que perdeu quatro filhos e que apenas encontrou “areia preta” e restos mortais espalhados após um ataque em Gaza.



O antigo inspetor da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Yusri Abu Shadi, explicou que a combinação de calor extremo e alta pressão podem provocar a destruição de células humanas, algo semelhante ao utilizado pelo exército norte-americano no Iraque, durante as ofensivas de Fallujah, em 2004, que usaram fósforo branco contra civis.



O especialista militar russo, Vasily Fatigarov, esclarece que este tipo de armas “obliteram a matéria”, pois “dispersam uma nuvem de combustível que se inflama, criando uma enorme bola de fogo e um efeito de vácuo”.



“Para prolongar o tempo de combustão, adicionam-se pós de alumínio, magnésio e titânio à mistura química”, o que eleva “a temperatura da explosão para entre 2500 e 3000 graus Celsius”.



Desde a ofensiva israelita em Gaza, em outubro de 2023, já foram registados mais de 72 mil mortos, segundo o Ministério da Saúde do enclave, mais de 600 depois do cessar-fogo acordado em outubro.