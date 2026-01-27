Ataques israelitas fizeram três mortos no Líbano
Pelo menos duas pessoas morreram num ataque com um drone israelita contra um veículo na cidade de Kfar Roummane, no sul do Líbano, elevando para três o número de mortes na segunda-feira em ofensivas atribuídas ao Estado judaico.
O Ministério de Saúde do Líbano referiu, em comunicado, que "um ataque do inimigo israelita contra a aldeia de Kfar Roummane, no distrito de Nabatieh, resultou na morte de dois cidadãos", sem fornecer detalhes sobre as suas identidades.
Por sua vez, o Exército israelita afirmou que o ataque teve como alvo dois membros do grupo xiita libanês Hezbollah.
O ataque ocorreu depois de, no mesmo dia, um antigo apresentador do canal de televisão Al Manar, do Hezbollah, ter sido morto num ataque contra o carro em que seguia perto da cidade de Tiro, no sul do país, de acordo com o próprio canal, que identificou a vítima como Sheikh Ali Noureddine.
Também nessa ocasião, Israel afirmou que o alvo liderava uma unidade de artilharia local pertencente ao Hezbollah.
Os ataques ocorreram numa altura de plena intensificação das ações israelitas contra o território libanês, que continuam a ser realizadas regularmente, apesar do cessar-fogo em vigor há mais de um ano.
O Hezbollah saiu fragilizado de um conflito sangrento com Israel que terminou em novembro de 2024.
Apesar de um cessar-fogo, Israel prossegue ataques regulares contra bastiões do movimento e os seus militantes, acusando-o de tentar rearmar-se.
O exército libanês anunciou, no início de janeiro, ter concluído o desarmamento do Hezbollah entre a fronteira israelita e o rio Litani, a cerca de 30 quilómetros mais a norte.
As forças armadas devem agora alargar a aplicação do plano ao resto do território libanês, numa altura em que o Hezbollah se recusa a entregar as suas armas a norte do rio.