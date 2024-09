Ataques israelitas no sul e leste do Líbano

Antes, Israel tinha aconselhado os habitantes do sul do país a "manterem-se afastados dos alvos" do movimento pró-iraniano Hezbollah, prometendo continuar os ataques "maiores e mais precisos".

A agência ANI informou que "aviões de guerra inimigos lançaram (...) mais de 80 ataques aéreos em meia hora", visando zonas do sul do Líbano, ao mesmo tempo que iniciaram "intensos ataques no vale de Bekaa", no leste do país.

Também os correspondentes da AFP no sul e no leste do país relataram ataques intensos.