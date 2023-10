"Ataques massivos". Rússia volta a intensificar ofensiva no leste da Ucrânia

“Os russos estão a realizar ataques massivos de artilharia desde as oito da manhã”, disse o chefe da administração militar da cidade, Vitaly Barabas, à agência francesa AFP na terça-feira. “O inimigo está a tentar cercar a cidade”, acrescentou.

Segundo Barabas, há mais de um ano que existia o risco de a cidade da região de Donetsk ser ocupada, mas nas últimas 24 horas,As autoridades ucranianas relataram “ataques massivos” por parte das forças russas,De acordo com a mesma fonte, cerca de 1.600 pessoas ainda vivem em Avdiivka, em comparação com 30 mil antes da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022. A cidade, cujos edifícios no centro foram destruídos nos últimos meses, fica a 13 quilómetros de Donetsk, a capital da região com o mesmo nome, controlada pelos russos.Apesar de Kiev ter afirmado inicialmente que repeliu os ataques, que continuaram durante a madrugada desta quarta-feira,, indicou o Kremlin através do Telegram.

"Situação difícil"

O Exército da Rússia lançou uma série de ataques massivos na cidade, com milhares de soldados, tanques e veículos blindados, contra posições ucranianas, tentando cercá-las. Embora as autoridades ucranianas tenham perdido controlo de algumas áreas na periferia norte de Avdiivka, Kiev diz que ainda controla partes importantes da cidade industrial, ocupada por Moscovo., afirmou entretanto Barabas, citado peloNão há para já registo de vítimas civis, em consequência destes ataques russos, tendo o chefe da administração militar da cidade frisado o “instinto de sobrevivência” da população residente quando os confrontos se intensificaram.Também o general ucraniano Oleksandr Tarnavskyi, disse no Telegram que as forças ucranianas intercetaram alguns dos ataques russo, incluindo um caça Su-25., disse Tarnavskyi., disse ainda o sargento Egor Firsov numa publicação no Facebook.Esta ofensiva de grande escala visa cercar as forças ucranianas e garantir que Donetsk, a maior cidade ocupada pela Rússia na Ucrânia, não é retomada por Kiev. Além disso, Os intensos combates esgotam grandes quantidades de armas e munições, algo que a Ucrânia continua a pedir à comunidade internacional.