Ataques no Mar Vermelho. Mudança de rota provoca receio de aumento de preço do petróleo

"A recente escalada de ataques imprudentes dos Houthis com origem no Iémen ameaça o livre fluxo do comércio, põe em perigo marinheiros inocentes e viola o Direito Internacional", afirmou segunda-feira o secretário norte-americano da Defesa, Lloyd Austin.

A rota alternativa do Cabo da Boa Esperança

A rota do Mar Vermelho é considerada uma “autoestrada do mar” que liga o Mediterrâneo ao Oceano Índico e, consequentemente, a Europa à Ásia, e é responsável por 12 por cento do comércio mundial, segundo a Câmara Internacional do Transporte Marítimo (ICS, na sigla em inglês), sediada em Londres.



Todos os anos cerca de 20 mil navios passam pelo Canal do Suez, o ponto de entrada e saída a norte dos navios que atravessam o Mar Vermelho.



"Atualmente, as mercadorias podem ser sujeitas ao custo adicional de uma rota mais longa", defendeu Paul Tourret, diretor do observatório da Indústria Marítima (ISEMAR), conta a agência France Presse (AFP).



"É um mercado muito mais equilibrado que pode ter sérias implicações para a cadeia de abastecimento global", acrescentou Richard Meade.

"É por isso que hoje (segunda-feira) estou a anunciar a criação da Operação Prosperity Guardian", declarou o secretário norte-americano da Defesa, Lloyd Austin.





Apesar do anúncio da criação de uma nova aliança de proteção marítima feita pelos Estados Unidos, os rebeldes Houthis do Iémen afirmaram esta terça-feira que não vão parar os seus ataques contra os navios comerciais no Mar Vermelho.



Ataques dos Houthis "não vão parar"





"Mesmo que os Estados Unidos mobilizem o mundo inteiro, as nossas operações militares não vão parar (...) independentemente dos sacrifícios que isso nos custe", declarou Mohammed al-Bukhaiti, um alto responsável Houthi, na rede social X. Al-Bukhaiti explicou que os ataques só cessarão "se Israel parar com os seus crimes e se os alimentos, os medicamentos e o combustível chegarem à população sitiada" na Faixa de Gaza.



O principal porta-voz dos Houthis, Mohammed Abdelsalam, concordou, afirmando também no antigo Twitter que os rebeldes iemenitas estavam a agir em "solidariedade com o povo palestiniano e contra o bloqueio da Faixa de Gaza".



"Não se trata de uma demonstração de força nem de um desafio a ninguém", afirmou, acrescentando que "a aliança formada tem por objetivo proteger Israel". O porta-voz dos Houthis considerou que "os povos da região têm o direito de apoiar o povo palestiniano (...) tal como a América, que se arrogou o direito de apoiar Israel".





c/ agências

no extremo sul de África,, salientou Andreas Krieg, professor no King’s College of London.Uma das maiores companhias marítimas do mundo, a Maersk, anunciou na terça-feira que vai redirecionar alguns dos seus navios para esta rota, depois de na segunda-feira também a petrolífera BP ter optado por esta solução na segunda-feira., disse à BBC Radio 4 Richard Meade, editor-chefe do jornal de navegaçãoApesar de até ao momento as alterações no preço do petróleo terem sido mínimas, tendo o preço subido um por cento na segunda-feira, e mantendo-se estável na terça-feira, com o crude de referência Brent a negociar a cerca de 78 dólares (71 euros) por barril, o desvio dos navios ameaça afetar mais do que o aumento do preço do petróleo.De acordo com Paul Tourret, as mercadorias mais afetadas seriam “tudo o que se consome na primavera ou no início do verão”., como explicou à BBC Marco Forgiona, diretor-geral do Instituto de Exportação e Comércio Internacional:A perturbação no comércio internacional marítimo levou os Estados Unidos a lançarem uma operação naval, apoiada por Reino Unido, Canadá, França, Itália, Bahrein, Noruega, Países Baixos, Seychelles e Espanha, para proteger os navios na rota do Mar Vermelho.