Ataques russos a centrais deixam várias regiões ucranianas sem energia

Forças russas avançam em Pokrovsk



Por outro lado, o Ministério russo da Defesa indicou que abateu 170 drones ucranianos na última noite, incluindo na região de Moscovo.





c/ agências

, denunciou a ministra da Energia da Ucrânia, através das redes sociais.A meio da manhã, a instituição procedeu ao racionamento de energia para reestabelecer o equilíbrio entre a produção e o consumo da rede.A DTEK opera cinco centrais térmicas na Ucrânia e outras três em território ocupado pela Rússia, tendo uma sido destruída completamente pelos bombardeamentos.Segundo as autoridades ucranianas, 15 pessoas ficaram feriadas na cidade de Zaporizhzhia.afirmou no Telegram o chefe da Administração Militar Regional, Ivan Fedorov.O ataque russo teve como alvo várias regiões e também em Vinnytsia e em Kiev se registaram feridos.Entretanto, as tropas ucranianas dizem ter repelido, nas últimas 24 horas, 55 ataques russos na frente de Pokrovsk, uma cidade na região de Donetsk, onde ocorrem combates entre soldados de ambos os lados.De acordo com as últimas informações publicadas pela plataforma ucraniana de acompanhamento da guerra DeepState,Segundo deu a entender na quarta-feira o presidente russo,A Ucrânia reagiu com um comunicado do Exército negando que as suas tropas estejam cercadas em Kupiansk.Na quarta-feira à noite, Volodymyr Zelensky confirmou que a situação mais difícil para a Ucrânia na frente está neste momento em Pokrovsk, uma cidade que antes da guerra tinha cerca de 60.000 habitantes, e onde a Rússia concentra agora o maior número de efetivos., afimou o presidente ucraniano, acrescentando também,, assegurou Zelensky.