Ataques russos causam cinco mortos em 24 horas

Três pessoas morreram em Kostianivika, uma em Dobropillia e outra em Novodetske, precisou a mesma fonte nas redes sociais, citada pela agência de notícias espanhola EFE.

Os ataques provocaram ainda oito feridos.

De acordo com o comando-geral ucraniano, foram registados 186 combates na frente durante o último dia.

Ataques com `drones` na região de Kharkiv (leste) causaram danos na infraestrutura elétrica, que originaram apagões, segundo as autoridades locais.

Os militares russos também lançaram nas últimas 24 horas mais de 400 ataques com `drones` na região de Zaporijia (sul), causando danos materiais.

Os bombardeamentos não cessaram apesar de o Presidente Volodymyr Zelensky ter estado reunido na segunda-feira em Washington com o homólogo norte-americano, Donald Trump, e vários líderes europeus para discutir a guerra na Ucrânia.

Também a Rússia anunciou hoje que a Ucrânia prosseguiu com os ataques apesar das conversações em Washington, dedicadas sobretudo à questão das garantias de segurança para Kiev.

As defesas antiaéreas russas abateram na segunda-feira à noite 23 `drones` ucranianos sobre duas regiões do país e a península anexada da Crimeia, disse o Ministério da Defesa da Rússia.

Treze dos `drones` foram destruídos sobre a região de Volgogrado, a mais de 100 quilómetros do ponto mais próximo da fronteira ucraniana.

O aeroporto de Volgogrado (antiga Estalinegrado) suspendeu temporariamente as operações, que foram retomadas assim que o alerta de ataque aéreo foi levantado.

Os outros aparelhos não tripulados foram abatidos e destruídos sobre a região de Rostov (cinco), adjacente à Ucrânia, e a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

A meio da reunião em Washington, Trump falou ao telefone com o líder russo, Vladimir Putin, para o informar sobre as conversações, que se seguiram à cimeira de sexta-feira no Alasca entre os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia.

A presidência russa disse posteriormente que Trump abordou no telefonema com Putin a possibilidade de elevar o nível de representação na próxima ronda de negociações de paz com a Ucrânia.

O conselheiro de Putin para a política internacional, Yuri Ushakov, disse que a conversa durou 40 minutos, mas não mencionou uma futura cimeira entre Putin e Zelensky.

Trump afirmou no final que tinha começado a organizar a reunião entre Putin e Zelensky.

A Rússia considera Zelensky um presidente ilegítimo desde maio de 2024, quando terminou o mandato.

A Ucrânia argumenta que ainda não realizou eleições presidenciais por estar em guerra, iniciada pela Rússia em fevereiro de 2022, quando invadiu o país vizinho.