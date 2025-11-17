Ataques russos fazem três mortos em Kharkiv e atingem navios em Odessa

Balaklia situa-se a 60 quilómetros do ponto mais próximo das zonas de combate. A cidade tinha uma população de mais de 26 mil habitantes antes da guerra.



Ataque a Odessa deixa 36.500 casas sem energia



A DTEK reportou danos significativos nas suas instalações após o ataque ocorrido durante a noite, numa publicação no Telegram.

Rússia destruiu 36 drones ucranianos

Zelensky em Paris em busca de acordo para defender espaço aéreo

Emmanuel Macron e Volodymyr iniciaram o dia na base aérea militar de Villacoublay, a sudoeste da capital.

“Força Multinacional Ucrânia"

A Ucrânia também utiliza drones para abater os drones Shahed lançados contra o país todas as noites.

Esta coligação de países, principalmente europeus, que apoiam a Ucrânia, reuniu-se pela última vez em Londres, no dia 24 de outubro.

Esta nona visita do líder ucraniano a França desde o início da invasão russa em larga escala do seu país, em fevereiro de 2022, ocorre numa altura em que a Ucrânia enfrenta um escândalo de corrupção que levou à demissão de dois ministros e obrigou Volodymyr Zelensky a impor sanções a um dos seus colaboradores mais próximos.





c/ Agencias

Um, revelaram esta segunda-feira as autoridades regionais de Kharkiv., disse Oleh Synehubov, governador da região que faz fronteira com a Rússia, na aplicação Telegram.Os adolescentes estavam entre os feridos, esclareceu Vitali Karabanov, chefe da administração militar de Balakliia, no Telegram. Nove dos dez feridos necessitaram de ser hospitalizados.Moscovo não comentou o ataque de imediato. A Reuters não conseguiu verificar de forma independente as declarações de Karabanov., destruindo casas e infraestruturas, interrompendo o fornecimento de energia e submetendo os residentes a constantes alertas de ataques aéreos.Partes da região de Kharkiv, e a cidade de Izyum, a sul, ficaram sem energia elétrica durante a noite na sequência dos ataques russos no final do dia de domingo.Na região de Odessa, no sul da Ucrânia, um ataque russo provocou incêndios em instalações portuárias e de infraestruturas energéticas, informaram esta segunda-feira os serviços de emergência.O ataque danificou equipamento portuário e várias embarcações civis atracadas nos cais, escreveu o vice-primeiro-ministro, Oleksii Kuleba, no Telegram.Já o governador de Odessa, Oleg Kiper,avançou que ataque das forças de Moscovo danificou instalações e vários navios no porto de Odessa.Tratou-se de um ataque que visou navios, instalações portuárias e centrais de energia em "vários pontos de Odessa".Na sexta-feira, pelo menos seis pessoas morreram num único edifício em Kiev durante um ataque russo.Com a aproximação do inverno, Moscovo também tem vindo a intensificar os seus bombardeamentos contra as infraestruturas energéticas. Kiev, por sua vez, ataca regularmente depósitos de petróleo, refinarias e outras instalações na Rússia.Na linha da frente, o exército russo continua a avançar, principalmente na região de Zaporizhzhia (sul), parcialmente ocupada por Moscovo, onde a Rússia afirmou ter capturado mais duas aldeias no domingoAs forças de defesa aérea russas destruíram 36ucranianos sobre sete regiões da Rússia durante a noite desta segunda-feira, informou o Ministério da Defesa.. Os trabalhos para restabelecer o fornecimento de eletricidade continuam, escreveu Pushilin no Telegram.O governador da região de Ulyanovsk, a leste de Moscovo, disse que um ataque de umucraniano a uma subestação local foi repelido. Não houve vítimas e o fornecimento de energia não foi afetado, escreveu Alexei Russkikh no Telegram.Os presidentes da Ucrânia e de França estão reunidos em Paris esta segunda-feira para discutir as necessidades militares de Kiev e a cooperação entre as indústrias de defesa dos dois países. Volodymyr Zelensky mencionou um "grande acordo em preparação".A presidência francesa mencionou especificamente "a defesa do espaço aéreo ucraniano", enquanto Volodymyr Zelensky reiterou o seu apelo, feito no sábado, por mais sistemas de defesa aérea, após novos e maciços ataques aéreos russos contra o seu país.Este último tem previsão de entrega a França a partir de 2027 e possui capacidades de interceção de mísseis melhoradas em comparação com o anterior.num vídeo na sexta-feira, acrescentando que "está a ser preparado um grande acordo com a França"."Será finalizado muito rapidamente, tenho a certeza; será histórico", acrescentou.No final de outubro, Emmanuel Macron anunciou a entrega "nos próximos dias" de mísseis antiaéreos, disparados pelo sistema, e dois mil caçasadicionais. Kiev já recebeu três das seis aeronaves prometidasOs dois líderes vão participar esta tarde, no Palácio do Eliseu, num "Fórum Franco-Ucraniano sobre".Kiev pretende utilizar mais de 4,5 milhões deeste ano, responsáveis por 70 por cento da destruição de equipamento inimigo nas linhas da frente. O país desenvolveu uma robusta rede de produção para este fim.Estabelecida pela "coligação dos dispostos", que, segundo o Palácio do Eliseu, inclui 35 países, entre os quais a Ucrânia, esta sede "está operacional" e "já" é capaz de "desdobrar uma força no dia seguinte a um cessar-fogo", afirmam fontes francesas.Mas a sua implementação continua condicionada a uma cessação das hostilidades, que é altamente improvável.