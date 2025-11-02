Mundo
Guerra na Ucrânia
Ataques russos matam seis pessoas e deixam regiões ucranianas sem eletricidade
Pelo menos seis pessoas morreram em ataques russos com mísseis e drones, esta madrugada, nas regiões ucranianas de Dnipro e Odessa. As forças russas deixaram ainda milhares de habitações sem eletricidade na região de Zaporizhzhia.
"As forças russas atacaram as regiões de Dnipropetrovsk e Odessa. Seis pessoas morreram, incluindo duas crianças", anunciou o Ministério Público da Ucrânia.
Um outro ataque russo na região de Zaporizhzhia, mais a sul, deixou cerca de 58 mil casas sem energia elétrica, informou também o governador local Ivan Fedorov. Recorde-se que nos últimos invernos, as tropas russas têm atacado a infraestrutura elétrica da Ucrânia, forçando o país a restringir o fornecimento de eletricidade e a importar energia.
Também na madrugada deste domingo, a Ucrânia lançou um ataque com drones contra uma área portuária russa. A notícia é avançada pela administração regional de Krasnodar, que indicou que o ataque acabou por provocar um incêndio.
C/agências