Ataques ucranianos atingem Makiïvka, Kursk e Belgorod

“Até ao momento,, uma de dois e outra de sete anos. Uma pessoa morreu”, revelou o presidente da câmara Vladislav Klioutcharov, ao canal russo Rossiya 24.Segundo o autarca, o ataque ucraniano começou na terça-feira ao início da noite e, algumas horas mais tarde, os bombardeamentos intensificaram-se com “ataques muito violentos, que causaram muitos danos”.O exército ucraniano revelou que tinha como alvo uma “instalação de treino” militar russa em Makiïvka, uma cidade no leste da Ucrânia controlada desde 2014 pelos separatistas pró-russos apoiados por Moscovo.“Como resultado do poder de fogo das unidades das forças de defesa (ucranianas), outra formação terrorista russa na área temporariamente ocupada de Makiïvka deixou de existir”, revelou o exército de Kiev no Telegram.Segundo a AFP, no vídeo que acompanha a mensagem é visível uma explosão ao longe e o contorno de pelo menos um edifício., incluindo Donetsk e Lugansk, os dois bastiões separatistas.No início de 2023, um ataque ucraniano provocou a morte de 89 soldados russos em Makiïvka.

Kursk e Belgorod sob fogo

As regiões russas de Kursk e Belgorod estiveram debaixo de fogo ucraniano durante a madrugada, afirmaram os governadores. Uma pessoa ficou ferida.







“O ataque à cidade de Valuyiki durou mais de uma hora”, escreveu o governador de Belgorod no Telegram. Segundo Vyacheslav Gladkov, uma mulher ficou ferida com estilhaços no peito.

Gladkov revelou ainda que as forças russas abaterem ume três mísseis Grad. Pelo menos oito casas ficaram danificadas.Também o governador de Kursk, Roman Starovoyt, afirmou que“Não há vítimas. A escola local ficou muito danificada. Vamos começar a repará-la o mais rapidamente possível”, escreveu no Telegram.A Ucrânia raramente reivindica responsabilidade por ataques em território russo ou ocupado por Moscovo. Ambos os lados negam ter como alvo civis na guerra que se prolonga há 16 meses.

Nos últimos meses têm ocorrido, quase diariamente, ataques com as autoridades russas a culparem as forças ucranianas.