Até dez anos de prisão. Putin agrava penas por rendição ou recusa em combater

Arrisca pena semelhante quem se recusar a combater ou desobedecer a ordens em fase de mobilização. As emendas vêm estabelecer penas de até dez anos de prisão para soldados que desertem ou que se rendam "sem autorização". Estas alterações, sufragadas nos últimos dias pela Duma, a câmara baixa do Parlamento russo, foram já publicadas no portal do Governo.





As alterações têm por base o anúncio, na semana passada, de uma mobilização parcial de reservistas para o reforço das forças russas envolvidas na invasão da Ucrânia.



A ordem de Vladimir Putin para tal mobilização, que abrange, num primeiro momento, 300 mil pessoas, levou um elevado número de russos a tentar abandonar o país. Motivou também vagas de protestos que têm resultado em detenções em massa. As alterações têm por base o anúncio, na semana passada, de uma mobilização parcial de reservistas para o reforço das forças russas envolvidas na invasão da Ucrânia. Forças Armadas abertas a estrangeiros

O presidente russo assinou ainda uma lei destinada a agilizar a obtenção da nacionalidade russa para estrangeiros que se alistem por pelo menos um ano no exército - os estrangeiros deixam de ter de apresentar a justificação de cinco anos de residência em território russo.



A lei visará sobretudo imigrantes das antigas repúblicas soviéticas da Ásia Central que ocupam os postos de trabalho mais duros em grandes centros urbanos, desde logo na capital Moscovo.



(em atualização)