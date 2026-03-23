Até oito mortos e 83 feridos na queda de um Hércules C-130 na Colômbia

São números apontados pela Agência France Presse, sem dar certezas absolutas.





A Agência Reuters refere por seu lado "pelo menos um morto" e 77 pessoas hospitalizadas, apontando informações veiculadas pelas "autoridades".



Quarenta e sete pessoas continuarão desaparecidas, acrescentou a Reuters. O exército colombiano tinha anteriormente reportado até 80 mortos e 48 feridos, tendo, horas depois, fontes militares admitido o resgate de 71 sobreviventes.



De acordo com o chefe da Força Aeroespacial Colombiana, General Carlos Fernando Silva Rueda, seguiam 114 militares e pelo menos 11 tripulantes, a bordo da aeronave.



O Hercules C-130 despenhou-se esta segunda-feira de manhã no sul da Colômbia, por volta das 10h00 locais (15h00 GMT), logo após a descolagem de Puerto Leguizamo (sul da Colômbia), no departamento de Putumayo, perto da fronteira com o Equador.

Não foram apontadas oficialmente as razões da queda, tendo já sido aberto um inquérito oficial para perceber o que se passou.

O ministro da Defesa, Pedro Sánchez, sublinhou contudo não existirem indícios de um "ataque por agentes ilegais", referindo também que o avião estava em condições de voo e com tripulação qualificada antes da descolagem.

A Colômbia e o Equador estão a combater poderosos grupos de narcotráfico que operam na região fronteiriça, onde têm sido relatadas intensas atividades militares e bombardeamentos nas últimas semanas. A aeronave caiu a apenas um quilómetro e meio do local de descolagem e as munições que transportava detonaram devido ao incêndio que consumiu a aeronave após a queda.

Vídeos nas redes sociais mostram o avião a muito baixa altitude antes de se despenhar e arder já no solo. Vídeos nas redes sociais mostram o avião a muito baixa altitude antes de se despenhar e arder já no solo.









O Hércules é uma aeronave quadrimotora turbo-hélice fabricada pela Lockheed Martin. Conhecido pela sua capacidade de operar em pistas não preparadas, é amplamente utilizado pelas forças armadas de todo o mundo e pode transportar tanto tropas como veículos.





c/agências

Equipas de resgate foram enviadas para o local.Jhon Gabriel Molina, governador de Putumayo, mencionou num vídeo partilhado no Facebook as "grandes dificuldades na evacuação das vítimas" do pequeno aeroporto.O presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentou um "acidente horrível que nunca deveria ter acontecido" e mencionou asem especificar se isso estava diretamente relacionado com a queda.Este desastre aéreoA 27 de fevereiro, perto de La Paz, um C-130 boliviano carregado com notas de banco despenhou-se durante a aterragem, matando 24 pessoas.