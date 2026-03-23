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Até oito mortos e 83 feridos na queda de um Hércules C-130 na Colômbia
Numa revisão drasticamente em baixa das primeiras informações, o mais recente balanço das vítimas da queda de um aparelho militar, esta segunda-feira, numa zona remota da Colômbia, aponta para um máximo de oito mortos e 83 feridos.
São números apontados pela Agência France Presse, sem dar certezas absolutas.
A Agência Reuters refere por seu lado "pelo menos um morto" e 77 pessoas hospitalizadas, apontando informações veiculadas pelas "autoridades".
Quarenta e sete pessoas continuarão desaparecidas, acrescentou a Reuters. O exército colombiano tinha anteriormente reportado até 80 mortos e 48 feridos, tendo, horas depois, fontes militares admitido o resgate de 71 sobreviventes.
De acordo com o chefe da Força Aeroespacial Colombiana, General Carlos Fernando Silva Rueda, seguiam 114 militares e pelo menos 11 tripulantes, a bordo da aeronave.
O Hercules C-130 despenhou-se esta segunda-feira de manhã no sul da Colômbia, por volta das 10h00 locais (15h00 GMT), logo após a descolagem de Puerto Leguizamo (sul da Colômbia), no departamento de Putumayo, perto da fronteira com o Equador.
Não foram apontadas oficialmente as razões da queda, tendo já sido aberto um inquérito oficial para perceber o que se passou.
O ministro da Defesa, Pedro Sánchez, sublinhou contudo não existirem indícios de um "ataque por agentes ilegais", referindo também que o avião estava em condições de voo e com tripulação qualificada antes da descolagem.
A Colômbia e o Equador estão a combater poderosos grupos de narcotráfico que operam na região fronteiriça, onde têm sido relatadas intensas atividades militares e bombardeamentos nas últimas semanas. A aeronave caiu a apenas um quilómetro e meio do local de descolagem e as munições que transportava detonaram devido ao incêndio que consumiu a aeronave após a queda.
Vídeos nas redes sociais mostram o avião a muito baixa altitude antes de se despenhar e arder já no solo.
Jhon Gabriel Molina, governador de Putumayo, mencionou num vídeo partilhado no Facebook as "grandes dificuldades na evacuação das vítimas" do pequeno aeroporto.
O presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentou um "acidente horrível que nunca deveria ter acontecido" e mencionou a necessidade de modernizar a frota militar, sem especificar se isso estava diretamente relacionado com a queda.
A 27 de fevereiro, perto de La Paz, um C-130 boliviano carregado com notas de banco despenhou-se durante a aterragem, matando 24 pessoas.
O Hércules é uma aeronave quadrimotora turbo-hélice fabricada pela Lockheed Martin. Conhecido pela sua capacidade de operar em pistas não preparadas, é amplamente utilizado pelas forças armadas de todo o mundo e pode transportar tanto tropas como veículos.
c/agências