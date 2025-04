Atentado em Atenas. Bomba explodiu frente a empresa ferroviária

Um hotel contíguo foi evacuado apenas cinco minutos antes do rebentamento.



O atentado, não reivindicado, foi anunciado com 35 minutos de antecedência em telefonemas para dois meios de comunicação social gregos.



A explosão acontece no culminar de semanas de manifestações violentas que marcaram o segundo aniversário da colisão entre um comboio de passageiros e outro de mercadorias, acidente que causou a morte de 57 pessoas e fez dezenas de feridos.



Os gregos têm demonstrado forte animosidade perante a forma como o governo e a companhia ferroviária lidaram com o problema, não encontrando culpados, e um caso que terá resultado da falta de investimento em segurança e de falhas humanas.